IL CAFFÈ BLINDA IL CENTRO

Giulia CostettiStarbucks ha festeggiato l'apertura con un party esclusivo e i milanesi sono rimasti senza piazza Cordusio per mezza giornata. Però la pioggia ci ha messo lo zampino e ha fatto saltare la festa all'aperto. Poco dopo le 19, infatti, tuoni, fulmini e le prime gocce di temporale hanno rovinato l'evento per i 400 selezionatissimi ospiti: nella piazza off limits erano previsti musicisti, cantanti e ballerini dell'Accademia del teatro alla Scala. Tutti dentro, invece, e addio kermesse.Cordusio era stata trasformata in zona rossa con tanto di transenne, teli scuri, vigili, forze dell'ordine e stewart in giacca nera e cravatta. Ma qualcuno tra i curiosi (un centinaio, assiepati dietro alle transenne) sperava di poter già entrare nel nuovo Reserve Roastery, che solo oggi aprirà al pubblico. Anna Banfi, di 26 anni, e Valentina Colombo, di 53, mamma e figlia sono arrivate in treno da Saronno proprio per tentare di sbirciare la nuova torrefazione e «anche per vedere chi ci sarà», hanno spiegato. «Ci piace Starbucks, nei nostri viaggi è una tappa fissa. Collezioniamo tazze dal tutto il mondo: Giappone, Corea, Stati Uniti». Per loro il blocco del traffico, dei mezzi pubblici e addirittura dei passanti (dalle 16 è stata impedita la circolazione di auto e tram, dalle 19 anche ai pedoni) «è normale: all'estero succede sempre». Alla fine solo una trentina di oltranzisti ha proseguito l'attesa, incurante del temporale.La maggior parte dei passanti, invece, andava oltre infastidito. «È una cosa oscena - ha spiegato Monica Airoldi, 69 anni - Non si può deviare e chiudere tutto solo per aprire un negozio. È uno schifo». «E voi fatevi almeno offrire un caffè», ha detto allontanandosi a piedi agli autisti di Atm e agli agenti. Anche per i tassisti «è una situazione pessima», ha spiegato uno di loro a un semaforo rosso a pochi passi dal Duomo. «Già da oggi pomeriggio il traffico è aumentato: ci ho messo un quarto d'ora per fare cento metri».Finita la festa, oggi finalmente tutti potranno entrare e giudicare.