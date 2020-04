Il cadavere di un uomo nell'edificio abbandonato

Giallo a Quarto Oggiaro. Il cadavere di un uomo di 38 anni è stato ritrovato ieri intorno alle 3 in una fabbrica abbandonata in via Giovan Battista Grassi, sulla strada che porta all'ospedale Sacco, dove spesso trovano rifugio i senzatetto.

Quando è arrivato il personale del 118, che ha allertato poi la polizia, il corpo dell'uomo, di origine romena, con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio, era attaccato con il cappuccio della felpa al corrimano di una scala. Il cadavere non presentava segni evidenti di violenza. Il pm Giovanni Tarzia ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di istigazione al suicidio. Al momento, è stato spiegato, rimangono aperte tutte le ipotesi: omicidio, suicidio o incidente. Spetterà ora all'autopsia far luce sulla morte del romeno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 05:01

