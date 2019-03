Il bus di notte? Arriva con l'app

Simona Romanò

Un bus che ti porta fino al portone di casa, prenotabile dall'App Atm, e due nuove linee. Così, a partire da lunedì, il servizio Radiobus di quartiere diventa sempre più comodo con un nuovo sistema di chiamata attraverso l'app (già esistente ma con aggiornamento disponibile). Non solo: i 37 pulmini di colore giallo, distribuiti in 15 linee (dalla Q39 Lambrate-Rubattino alla Q78 Portello-San Siro, alla Q45 Forlanini-Ponte Lombaro), che viaggiano in altrettante zone della città, permettendo di collegare i quartieri al loro interno in modo facile e sempre più capillare perché sono stati allungati alcuni percorsi, come ad esempio della tratta Fatima-Noverasco o Bovisasca-Comasina. E sempre da lunedì saranno battezzate due nuove linee, la Q55 Casaretto-Feltre e la Q76 val D'Intelvi-Quinto Romano. Quindi, dopo una cena fra amici, una serata al cinema, in discoteca o nelle sale da ballo, magari concedendosi un cocktail, è possibile rincasare in tutta sicurezza con il Radiobus, attivo tutte le sere, dalla 22 alle 2 di notte, prenotabile fino a due prima o in tempo reale attraverso l'App Atm. Rimarrà comunque possibile prenotare via telefono al numero già esistente 02.48.03.48.03. La destinazione sarà comunicata al conducente una volta a bordo e il bus diventa così come un autista personale. Come funziona l'app? Basta accedere all'homepage dell'app Atm Milano o dal menù laterale a tendina e cliccare sulla voce Radiobus (attivo dal 4 marzo), selezionare la linea, la fermata di partenza e di destinazione, l'orario, il numero di persone per cui occorre il servizio e il proprio numero di telefono. Una volta completata la richiesta, arriverà una notifica di conferma. Il servizio di trasporto pubblico si personalizza sempre di più, rispondendo alle esigenze del singolo.

Per usufruire del Radiobus di Quartiere è sufficiente disporre del biglietto ordinario o dell'abbonamento che si usa su tutti i mezzi, oppure si può acquistare il titolo di viaggio dall'app o a bordo senza sovrapprezzo.

