MILANO - «Conte e Lukaku fantastici, ma non parliamo di scudetto. L'obiettivo, per ora, è dare il massimo, in ogni partita». E pensando «una gara alla volta», il primo comandamento del tecnico dell'Inter, e già messo in pratica in questo avvio di stagione da 4 vittorie su 4 in campionato. Ai microfoni di Sky, anche Kwadwo Asamoah si allinea con la dura legge dello step by step promulgata da mister Conte, evitando di guardare troppo lontano e concentrandosi solo sul lavoro «perché ci stiamo allenando tanto e nella maniera giusta».

E sul prossimo avversario in calendario, la Lazio di Inzaghi, ospite domani sera al Meazza e «l'importante sarà scendere in campo e dare il massimo, come sempre - ha proseguito il ghanese -. Quattro vittorie non sono una cosa semplice e non arrivano così per caso. Sicuramente sono un risultato positivo, ma mancano ancora tante partite e l'obiettivo è crescere di gara in gara, come stiamo facendo».

E continuando anche nel processo di integrazione dei nuovi, «perché abbiamo dei compagni che sono da poco con noi- ha chiosato l'ex bianconero - e li dobbiamo conoscere meglio per migliorare ulteriormente». Quindi, un'Inter da work in progress per Asamoah, ma già imperforabile dietro e miglior difesa d'Italia e d'Europa con solo un gol subìto (a Cagliari) in quattro giornate (a pari merito con l'Atletich Bilbao, come Handanovic e compagni, ma in 5 gare di Liga).

E ovviamente con la testa ai 3 punti, sempre, «perché per i giocatori vincere è importante e ti dà ancora più energia e voglia». Le certezze già acclarate si chiamano invece Conte e Lukaku, condottiero e 1° aiutante di campo. «Il mister vuole sempre il massimo dai suoi giocatori, il suo lavoro a livello fisico e mentale già si vede. Lukaku è fantastico - ha sottolineato Asamoah -, sta facendo tanto per la squadra in fase offensiva e difensiva, mi ha sorpreso perché molti in Italia fanno fatica all'inizio. Lui ha capito subito il gioco e può fare anche meglio».

L'unica nota stonata gli episodi di razzismo, che sono tornati in auge in serie A coinvolgendo pure Lukaku. «Per me è brutto, nel senso che alcuni non riesci proprio a tenerli - ha concluso il ghanese -. Succede ogni anno, dà fastidio ma io provo a resistere e a non ascoltare, altri non ci riescono Il razzismo va combattuto, dobbiamo fare come in altri Paesi».

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

