Il bullo in manette per stalking

Salvatore GarzilloPer mesi ha perseguitato il suo compagno di classe con insulti, minacce e aggressioni fisiche arrivate quasi allo strangolamento. Non erano semplici atti di prevaricazione, secondo i giudici del tribunale dei minori di Milano: il comportamento del bullo di 16 anni è andato oltre, per questo lo hanno arrestato per stalking nei confronti di un coetaneo che frequenta il suo stesso istituto, il professionale Molaschi di Cusano Milanino.Il primo a segnalare la situazione ai militari della compagnia di Sesto San Giovanni è stato il preside dell'istituto, Francesco Rotolo, lo stesso che lo scorso 21 aprile è stato pesantemente insultato e minacciato da un altro studente di origini marocchine di 19 anni a seguito di un rimprovero per le sue continue assenze. Una vicenda terminata con la denuncia nei confronti del ragazzo per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.Nel febbraio scorso il dirigente scolastico ha raccontato ai carabinieri che c'era uno strano rapporto di forza tra il 16enne e il suo compagno di classe. I carabinieri hanno ricevuto conferme dal ragazzo, dalla sua famiglia e anche dagli altri compagni, che alla vista delle divise hanno trovato il coraggio di raccontare le violenze subite in diverse occasioni.Pochi giorni dopo il preside ha chiamato i militari perché il bullo si era scagliato di nuovo contro la sua vittima preferito, che oltre ad aver colpito con pugni aveva quasi soffocato stringendogli le mani al collo durante l'intervallo. Un'aggressione brutale e ingiustificata che era stata interrotta solo dall'intervento della bidella. A quel punto il 16enne è stato sospeso per 15 giorni e, dopo l'analisi del quadro indiziario, è stato arrestato per atti persecutori e affidato a una comunità. Non ha fatto una piega e non ha mai spiegato i motivi di quella rabbia.riproduzione riservata ®