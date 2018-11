Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il botta e risposta tra il sindaco Giuseppe Sala e il vicepremier Luigi Di Maio sulle chiusure domenicale dei negozi («Le facciano ad Avellino, ma non rompano le p.. a Milano») fa ancora discutere.Ci si domanda cosa ne pensano gli avellinesi che si sono trasferiti a Milano, che vi lavorano. A parlare è Giancarlo Russo, 48 anni, sposato con una milanese doc, a Milano dal 1997. Nel 2000 ha fondato il Club lupi del Nord che riunisce i tifosi dell'Avellino calcio. Un gruppo di amici, di origine irpina, accomunati dall'amore della terra di origine e dalla passione per il pallone.Si è sentito offeso dalle parole di Sala?«Lo assolvo dopo che ha anche chiesto scusa a tutti gli avellinesi. In realtà, all'inizio mi sono stupito della citazione del sindaco, perché il ministro è soltanto nato ad Avellino, ma di fatto è cresciuto a Napoli, quindi gli avellinesi sono stati tirati in ballo un po' fuori luogo».Quindi, perdona in sindaco?«Sì, ha fatto un'ironia per la quale non credo volesse offendere nessuno. Infatti, non ho mai intravisto nelle sue parole una discriminazione fra Nord e Sud, piuttosto ha voluto fare una distinzione fra un centro come Avellino e una grande metropoli come Miilano. Però, pensandoci bene»In che senso?«Avrebbe potuto citare qualsiasi piccola realtà d'Italia sperduta. Tuttavia, comprendo che Sala abbia voluto polemizzare con Di Maio, che peraltro non è originario di una famiglia irpina».E sulle domeniche chiuse ad Avellino cosa ne pensa?«Avellino o Milano lo shopping domenicale è ormai un'abitudine e una comodità. Magari i negozi potrebbero non essere aperti tutte le domeniche dell'anno. Un po' di riposo non guasta». (S.Rom.)riproduzione riservata ®