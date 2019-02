Il boss della ndrangheta si costituisce ai carabinieri

Salvatore Garzillo

Alla fine il boss si è costituito. Jeans, scarpe da ginnastica comode, occhiali da sole, una giacca sportiva e un trolley. Salvatore Barbaro arriva davanti alla stazione di Porta Genova alle 12,30 e si consegna così ai carabinieri del nucleo investigativo che lo cercavano da un mese, ovvero da quando è diventata definitiva la sentenza del processo Cerberus: 9 anni per associazione mafiosa e bancarotta fraudolenta. Vicenda del 2008 che, come dichiarò il gip dell'epoca, evidenziava «il controllo dell'attività di movimento terra nella zona sud ovest dell'hinterland milanese».

Cerberus è stato un capitolo importante della lotta alla ndrangheta al Nord, oltre che l'ennesima dimostrazione di un'infiltrazione radicata e pienamente accettata anche dal tessuto imprenditoriale sano. Condannato a 4 anni e mezzo, infatti, anche Maurizio Luraghi, ex proprietario della Lavori stradali di Pregnana Milanese, accusato di essere il volto pulito della cosca. Quello di Luraghi è stato un percorso processuale a ostacoli: prima considerato complice (motivo dell'arresto nel luglio 2008 assieme ad altre sette persone, tra cui Barbaro), poi vittima (e assolto), infine ancora complice col rinvio bis della Cassazione e la conseguente condanna.

L'arresto di Barbaro non arriva per caso. Secondo indiscrezioni aveva annunciato agli investigatori della sezione Catturandi che si sarebbe costituito a breve. Si ipotizza che abbia trascorso questo mese nascosto nella zona di Buccinasco, da sempre il regno della cosca che porta il suo cognome. È probabile che abbia investito il tempo per riordinare gli affari aperti. La sua uscita di scena non è banale, impone un riassetto della ndrangheta in Lombardia e c'è chi immagina che possa esserci un cambio di comando a favore del clan Papalia.

