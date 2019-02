Il bomber polacco: «Il Diavolo grande con me»

MILANO - Krzysztof Piatek è «pronto per qualsiasi sfida». Parole sue, sbattute in prima pagina sul Przeglad Sportowy, il principale quotidiano polacco che punta sull'attaccante rossonero anche in chiave Nazionale. «Ho lasciato la Polonia quando ero pronto per tutte queste sfide sotto ogni punto di vista: fisico, mentale, tecnico. Avrei potuto farlo prima, ma ho preferito rimanere per un anno in più e assolutamente non me ne pento».

Chi si pente invece è il Real Madrid che ha avuto la possibilità di trattarlo prima del Milan. E di Piatek ne ha parlato anche Mattia Caldara ai margini di un evento Bpm. «Fin dal primo giorno mi ha colpito la sua voglia di fare gol, vive per quello. È incredibile, in area credo sia uno de più forti in serie A e anche spalle alla porta fa salire la squadra e aiuta. Siamo fortunati ad averlo con noi».

Ha voglia di marcarlo, ha una voglia matta di giocare con Romagnoli: «Ho molta voglia, me la porto dietro da quando sono arrivato al Milan. Non vedo l'ora». Ma l'ex Juve non se la sente di fare previsioni: «Spero che il calvario sia finito: dopo quattro mesi fermo, ho una voglia che non so descrivere. Il campo è tutto, non vedo l'ora di poter dimostrare il mio valore ringraziando la società che ha creduto in me. Manca poco».(L.Ucc.)

