Il Bologna di Inzaghi ancora senza gol Il Sassuolo di Boateng ha il miglior attacco

Massimo SartiMILANO - La serie A dà qualche numero dopo 3 giornate. Si va alla sosta con 78 gol. Di cui 0 segnati dalla matricola Frosinone e dal Bologna di Pippo Inzaghi, un tipino da 316 reti in carriera. Lo 0 più eclatante resta quello di Cristiano Ronaldo, che non rallenta però la marcia della Juventus dal doppio 3: come le vittorie dei bianconeri e come le stagioni di fila con 3 successi in avvio di campionato, traguardo raggiunto per la prima volta nella storia della Vecchia Signora. In attesa di CR7, l'Italia scopre KP7, ovvero Krzysztof Piatek (si pronuncia Piontek). Sette come le reti dell'attaccante polacco del Genoa in 3 gare ufficiali tra campionato e Coppa Italia, miglior media realizzativa dei maggiori tornei europei. 8 sono i gol del Sassuolo, miglior attacco del campionato. Riecco Kevin Prince Boateng, tornato in rete in Italia a Cagliari al minuto 99 dopo 951 giorni di attesa. Dopo 1027 giorni abbiamo dalle nostre parti invece riassaporato un gol di Gervinho. Il digiuno di Candreva è invece durato 504 lunghi giorni.Carlo Ancelotti è partito con 6 gol incassati: ma erano stati 6 anche quelli al passivo del primo Maurizio Sarri nei 3 turni inaugurali del 2015-16, con la differenza che il Napoli allora racimolò 2 punti contro gli attuali 6. Ha fatto rumore lo stop della Roma a San Siro con il Milan, ma è stato 1 solo sinora (quello di venerdì scorso) in A in trasferta in tutto il 2018. Chiudiamo con la Fiorentina, tecnicamente a punteggio pieno come la Juve: 2 match, 2 squilli: sono 11 le vittorie consecutive sull'Udinese al Franchi.