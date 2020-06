IL BOLLETTINO LOMBARDO: 143 POSITIVI

Mai così pochi morti di Covid in Lombardia: nelle ultime 24 ore sono stati 3 i decessi mentre domenica se ne contavano 13. È il dato più basso dal 27 febbraio (morti totali 16.573). Più della metà dei nuovi contagiati su scala nazionale sono in Lombardia, pari a 143 sui 218 nuovi contagi (83 debolmente positivi) di cui 64 a seguito di test sierologici, che portano il totale a 13.638.

Calano i ricoveri sia in terapia intensiva (-2, 51) sia negli altri reparti (-213, 1.047). Sono 23 i nuovi positivi a Milano, di cui 15 in città. A Bergamo i casi sono 14.171 (+51), a Brescia 15.499 (+20), a Como 4.066 (+13), a Varese 3.875 (+18). Sotto la decina i dati delle altre province lombarde: Cremona 6.585 (+8), Lodi 3.558 (+1), Mantova 3.445 (+1), Monza e Brianza 5.736 (+5), a Sondrio 1.568 (+1), mentre Lecco e Pavia non registrano nuovi casi.

