IL BOLLETTINO

Con 55.535 tamponi eseguiti è di 4.422 il numero di nuovi positivi al virus registrati in Lombardia, percentuale superiore al 7,9%. Continuano ad aumentare i ricoveri: +6 in terapia intensiva (616 in tutto) e +168 negli altri reparti. Sono 70 i decessi che portano il totale a 28923 morti. Per le province, sono 1191 i contagi a Milano (di cui 549 in città), mentre a Brescia sono 1080. Seguono Bergamo con 347, Pavia con 309, Monza con 299, Como con 272, Mantova con 228, Cremona con 181, Varese con 168, Lecco con 93, Lodi con 89 e Sondrio con 5. Secondo Antonio Pesenti, responsabile Terapie intensive della Regione, la situazione è critica: «L'onda - ha spiegato - è cominciata da dieci giorni, il problema è che sta salendo a una velocità importante e non sappiamo quando si fermerà».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Marzo 2021, 05:01

