IL BOLLETTINO

Con solo 16.987 tamponi effettuati per il solito effetto weekend, sono scesi a 1.929 i nuovi casi positivi in Lombardia, con un rapporto stabile al 11,3% (ieri 11,2%). Ma brutta risalita per i decessi che sono stati 208, in tutto 21.855 dall'inizio della pandemia. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-1, 906) mentre tornano a crescere negli altri reparti (+33, 7.433). Ieri in Lombardia gli studenti di seconda e terza media sono finalmente tornati in classe. Nel frattempo, il Pio Albergo Trivulzio «si impegna a garantire un minimo di due visite per ciascun ospite Rsa per il periodo delle festività». E «a differenza degli incontri effettuati in precedenza, tutti i familiari/visitatori dovranno obbligatoriamente sottoporsi al test rapido antigenico», fa sapere la struttura. Gli incontri in appositi spazi dureranno «20 minuti», verranno forniti i dispositivi di protezione e non si potranno portare «doni» dall'esterno, né esserci «contatti fisici».



Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Dicembre 2020, 05:01

