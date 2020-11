IL BOLLETTINO

Sale al 21,9% in Lombardia la percentuale di positivi al coronavirus rispetto ai tamponi, nonostante ieri il numero di nuovi contagi sia stato inferiore per l'effetto weekend. I nuovi positivi sono stati 5.278 con un calo di tamponi effettuati, che ieri si è fermato a 24.087. Quanto ai decessi, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 46, portando così a 17.635 il numero di morti. I ricoverati in terapia intensiva sono 435 (+17) quelli non in terapia intensiva 4.406 (+160). Sono 2.242 i nuovi positivi nella provincia di Milano, di cui 1.025 a Milano città. Nelle altre province, a Bergamo i nuovi positivi sono 147, a Brescia 251, a Como 733, a Cremona 10, a Lecco 197, a Lodi 29, a Mantova 9, a Pavia 89 e a Sondrio 13. Restano alti i numeri nelle province di Monza e Brianza (+879) e Varese (+486).



