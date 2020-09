IL BOLLETTINO

Con 7.933 tamponi effettuati, ieri sono stati 119 i nuovi casi positivi in Lombardia, con il rapporto tamponi/contagiati all'1.5%. Sono due i decessi, per un totale di 16.948 morti in regione dall'inizio della pandemia. Sono stabili i ricoveri in terapia intensiva: (31), aumentano quelli negli altri reparti (+4, 306, +4). Tra i nuovi casi, 65 sono nella provincia di Milano, di cui 36 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo si contano 8 casi, a Brescia 14, a Como 1, a Cremona 1, a Lecco 1, a Lodi 1, a Mantova 2, a Monza 12, a Pavia 4, a Sondrio zero casi e a Varese 10. E ieri in Regione sono state premiate 206 le donne premiate dalla Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) per l'impegno in prima linea nella gestione dell'epidemia di Sars-Cov2. Medico, infermiera, ostetrica, tecnico di laboratorio, psicologa sono alcune tra le figure sanitarie che hanno ricevuto il riconoscimento. A premiare Mattia Maestri, il paziente 1 di Codogno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Settembre 2020, 05:01

