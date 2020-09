IL BOLLETTINO

Meno lombardi contagiati e anche meno milanesi; ma molto meno i tamponi effettuati. Con 7.931 tamponi effettuati, ieri sono stati 125 i nuovi contagi in Lombardia, con una percentuale tamponi/positivi pari all'1,57%, in calo rispetto a ieri (2%). Sono due i nuovi decessi per un totale di 16.901 morti in regione dall'inizio della pandemia. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (28), in crescita quelli negli altri reparti (+10, 262). Dei nuovi casi positivi segnalati nel quotidiano report della Regione Lombardia 44 sono a Milano di cui 21 a Milano città seguita da Monza e Brianza con 31 nuovi casi, Brescia con 15, Bergamo 13 e Como 11. Situazione migliore a Varese con 7 nuovi casi e a Lecco con un solo nuovo positivo. Ben cinque province sono invece quota zero: Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio

