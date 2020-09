IL BOLLETTINO

Contagi stabili, ma si torna a morire di Covid. Ieri in Lombardia su 12.844 tamponi effettuati si sono registrati 265 nuovi positivi (sabato erano stati 269). I decessi sono stati 3 mentre nessuno era stato registrato il giorno prima. Aumentano di una sola unità i ricoveri in terapia intensiva (28 posti occupati), così come quelli nei reparti Covid (+1) per un totale di 252 persone. La Regione evidenzia che sono aumentati di 40 unità i guariti/dimessi. Al primo posto si trova sempre Milano con 88 positivi, di cui 47 a Milano città (sabato 61). Seguono Monza e Brianza con 34, Como con 29 e Brescia con 27. Registrati a Bergamo 18 nuovi casi, 13 a Varese e 12 a Pavia. Numeri più bassi si registrano invece a Lodi (+8), Cremona (+8), Mantova (+7), Lecco (+2) e Sondrio (+2).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 05:01

