IL BOLLETTINO

Non ci sono stati decessi ieri per coronavirus in Lombardia ma aumentano i contagi: dai 46 casi di mercoledì, ieri si è arrivati a 88 nuovi casi positivi, di cui 17 debolmente positivi e 13 a seguito di test sierologici. Stabili i ricoverati in terapia intensiva (13), diminuiscono quelli negli altri reparti (-3, 151 in totale). Tra gli 88 nuovi casi, 15 sono in provincia di Milano, di cui 6 a Milano città, 17 a Bergamo così come a Brescia, 11 a Varese. Lodi è l'unica provincia lombarda senza nuovi contagiati.

In merito ai vaccini contro l'influenza, la Lombardia in autunno avrà a disposizione «2,4 milioni di vaccini, l'80% in più rispetto allo scorso anno (1,3 milioni di dosi eseguite)». Lo ha assicurato l'assessore al Welfare regionale Giulio Gallera, smentendo il rischio di scarsi approvvigionamenti denunciato dal Pd lombardo. I vaccini saranno gratis «per over 65, bambini fino a 6 anni, categorie professionali a rischio, medici, infermieri, operatori sanitari e socio sanitari». La campagna vaccinale parte la seconda metà del mese di ottobre fino a marzo.

