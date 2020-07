IL BOLLETTINO

La giornata più attesa: dopo le 10 vittime di sabato, nelle ultime 24 ore in Lombardia non si è registrato nessun morto per coronavirus. Non succedeva dal 22 febbraio, quando morì a Casalpusterlengo, nel Lodigiano, Giovanna Carminati, 77 anni, la prima vittima lombarda. E sono buone le notizie anche sul fronte nuovi contagi: sono in deciso caso, con 33 nuovi positivi confermati nelle ultime 24 ore dai 7039 tamponi effettuati: il giorno precedente erano stati 88. Tra i nuovi casi, 13 sono stati individuati dai test sierologici e 15 sono debolmente positivi. I ricoveri in ospedale sono 148 (- 1), quelli in terapia intensiva 22 (invariato), mentre il totale dei guariti e dimessi è di 71.464 (+48, in flessione rispetto al giorno prima, +244).

In provincia di Milano il totale dei casi è 24.693 (+7). Seguono Brescia 15.817 (+6), Bergamo 14.810 (+7), Cremona 6.710 (+3), Monza 5.842 (+7). Nessun caso nelle province di Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio. Milano città registra 10.541 casi (+4).

