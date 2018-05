Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il biografo dei geni Walter Isaacson insieme all'astronauta Paolo Nespoli, l'attrice Paola Cortellesi e il rapper Guè Pequeno. Sono tra i protagonisti di Wired Next Fest 2018, ai Giardini Indro Montanelli dal 25 al 27 maggio. Nella sesta edizione del festival il tema è contaminazioni e presente. Come le contaminazioni tra analogico e digitale nella vita, nella cultura, nella politica E allora si spazia da Leonardo Da Vinci all'intelligenza artificiale, dagli stili di vita alla politica. Sono 175 gli ospiti, tra cui l'attivista Chelsea Manning, l'esperta di intelligenza artificiale Kate Crawford, lo scrittore Amitav Ghosh, il disegnatore Zerocalcare e il direttore d'orchestra Riccardo Chailly e la band dei Maneskin. E poi i fenomeni web come The Jackal, The Pills, Le Coliche, Lercio, Fotografie Segnanti e i comici Edoardo Ferrario e Maccio Capatonda.In programma anche 15 concerti, tra cui Jungle, Calibro 35, Robin Schulz, Gemitaiz. (P.Pas.)