IL BILANCIO

Oltre 60mila i visitatori al Supersalone, evento speciale del Salone del Mobile che si è chiuso sabato come anticipazione della sessantesima edizione, prevista dal 5 al 10 aprile 2022. «Risultato molto positivo grazie alla forza attrattiva e alla grande capacità di coinvolgimento di un format inedito in cui le aziende hanno fortemente creduto», hanno dichiarato gli organizzatori. Tra gli stand, accesso solo con il Green pass, 425 sono stati i brand espositori, di cui il 16% esteri, cui si sommano 170 giovani studenti provenienti da 22 Paesi e 39 designer indipendenti. «Tutti hanno percepito il nostro entusiasmo, la nostra capacità di fare sistema e di andare oltre il business per offrire, ancora una volta, seppure in forma diversa, un'esperienza globale», dice Maria Porro, presidente del Salone



Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 05:01

