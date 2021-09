IL BILANCIO

L'estate di musica e spettacolo organizzata all'aperto dal comune è piaciuta ai milanesi. Si chiude con oltre 40 mila spettatori Estate Sforzesca, la rassegna live di musica, teatro, danza promossa al Castello Sforzesco che ha totalizzato 86 giorni di eventi, con 92 spettacoli, 15 sold out. Settantaquattro gli operatori coinvolti: 23 gli eventi di teatro, 21 di musica pop/rock/elettronica, 7 di danza, 15 di musica classica, 6 di musica jazz e 2 di arte circense: dallo Stato Sociale a Edoardo Bennato passando per l'orchestra Verdi e Paolo Jannacci. Con l'edizione 2021, Estate Sforzesca ha rinnovato la sua vocazione eco-friendly attraverso la partnership con Legambiente e Amat, grazie ad un'area bar plastic-free e le colonnine a pannelli solari per la ricarica e wi-fi gratuito Edison.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

