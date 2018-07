IL BILANCIO

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La Casa della Carità nel 2017 ha aiutato 5553 indigenti. Emerge dal Bilancio di sostenibilità 2017 realizzato per assicurare la massima trasparenza sulle attività della Fondazione. «Le persone aiutate non sono meramente oggetti di una buona azione, ma soggetti portatori di diritti e cittadinanza. Questa per noi è reciprocità», sottolinea don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione.Nel 2017, grazie a 14.631 donatori, 100 volontari e 78 dipendenti, la Casa ha destinato 4 milioni e mezzo di euro per prendersi cura degli indigenti (uomini, donne e minori), ospitarne 716, fornire assistenza legale a 578 persone, effettuare 516 visite mediche, distribuire 55 mila pasti e offrire una doccia e un cambio di biancheria a oltre mille persone senza fissa dimora. Nello stesso anno la Casa ha organizzato 231 iniziative culturali.