Il Betis vince ancora Lazio male in Germania

MILANO - L'altra sfida nel girone del Diavolo ha visto la vittoria del Betis Siviglia, che ha battuto 3-0 i lussemburghesi del Dudelange. Una partita però sbloccata solo nella ripresa grazie alle reti di Sanabria (56'), Lo Celso (80') e Tello (88'). Tutto facile per il bayer Leverkusen, che ha battuto 4-2 l'Aek Larnaka. Tris dell'Arsenal in tarsferta contro il Qarabag.Blitz della Dinamo Zagabria in Belgio: 2-0 a domicilio dell'Anderlecht, ex grande decaduta del calcio europeo. Blitz pure del red Bull Lispia in Norbegia: 3-1 ai danni del Rosenborg. E anche del Copenaghen (quello che ha fatto fuori l'Atalanta) che si è imposto 2-1 a Bordeaux.In serata, bruttissima prestazione della Lazio di Simone Inzaghi che cede a Francoforte contro l'Eintracht 4-1 chiudendo la partita in nove uomini, dopo le espulsioni di Basta alla fine del primo tempo per doppia ammonizione e di Correa nella ripresa per rosso diretto. Nel primo tempo, al gol di Da Costa risponde Parolo, poi in contropiede i padroni di casa passano ancora con Kostic. Nella ripresa ancora un contropiede, con la Lazio sempre distratta e poco precisa, e Jovic al 52' firma il 3-1. Al 94' il 4-1 ancora di Da Costa.Nell'altra partita del girone H il Marsiglia si fa rimontare a Cipro dall'Apollon (da 2-0 a 2-2) e adesso in classifica l'Eintracht vola a 6 punti, Lazio resta a 3 e Marsiglia e Apollon di Cipro salgono a 1; l'unica buona notizia ieri per la Lazio. Il 25 ottobre terzo turno: Eintracht-Apollon e Marsiglia-Lazio.(G.Bul.)