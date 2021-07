Il battesimo finisce in rissa Tre feriti e due in manette

La festa per il battesimo di un bimbo a Arluno è finita con le manette ai polsi degli invitati.

Una decina di cittadini romeni si era radunata in un cortile privato in piazza del Popolo per festeggiare, ma i toni si sono alzati e si è scatenata una lite che ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Gli agenti del Radiomobile di Legnano sono stati chiamati poco prima della mezzanotte perché un bambino di 11 anni si era spaventato per la lite e si era allontanato. Allo stesso tempo anche i vicini avevano allertato le forze dell'ordine: troppo caos. Ma, mentre il piccolo è stato subito ritrovato, alcuni invitati non hanno apprezzato l'intervento dei carabinieri e li hanno aggrediti. Risultato: 2 militari in ospedale con una prognosi di 10 giorni e due fratelli romeni di 24 e 31 anni sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. (E.Mon.)

