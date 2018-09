Il Barcellona sull'ottovolante Mourinho scaccia la crisi

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Botta del Real (4-1) al Laganes e risposta del Barcellona, che ne fa otto (a due) al malcapitato neopromosso Huesca, nonosante la partenza in salita. Ma nel secondo tempo la tecnica della squadra blaugrana non lascia scampo alla formazione di Leo Franco. Otto gol, risposta convincente al Real Madrid. Insomma, si profila l'ennesimo (lungo) duello in Liga.Premier League. Il Manchester United vince 2-0 in trasferta in casa del Burnley grazie alla doppietta di Lukaku: ininfluente il rigore fallito da Pogba. Una boccata d'ossigeno per José Mourinho, che scaccia la crisi al termine di una delle settimane più complicate per lo Special One. Male gli Spurs, battuti (2-1) in rimonta dalla rivelazione della Premier Watford che è a punteggio pieno (12 punti) con il Cheslea di Maurizio Sarri.(M.Sub.)