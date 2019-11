Il Barça ospita lo Slavia Il Liverpool con il Genk Chelsea-Ajax da show

Fabrizio Ponciroli

MILANO - La quarta giornata della fase a gironi di Champions League si apre con le sfide Barcellona-Slavia-Praga e Zenit-Lipsia, entrambe in programma alle 18,55. I blaugrana, reduci dal passo falso nella Liga con il Levante, guidano il girone F, con tre punti di vantaggio sulla coppia Inter-Borussia Dortmund. Portando a casa i tre punti in gioco, il pass per la fase successiva sarebbe a portata di mano di Messi e compagni. Intrigante anche l'altro appuntamento delle 18.55 con il Lipsia, primo del girone G, pronto a fare risultato anche a San Pietroburgo per continuare a sognare un posto tra le grandi d'Europa. In serata (alle 21) riflettori puntati sul Liverpool che ospita il Genk.

I Reds, secondi a -1 dal Napoli, hanno l'occasione di avvicinarsi ulteriormente agli ottavi di finale. Per il gruppo H, brilla Chelsea-Ajax, partita che mette vale il primato nel girone (sono entrambe prime a quota 6 punti). Proverà ad approfittarne il Valencia, chiamato a conquistare i tre punti contro il fanalino di coda Lille. Infine, a chiudere il programma, Lione-Benfica.

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA