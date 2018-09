Il bandito con la pistola catturato dai passanti

Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoGli eroi per un giorno sono semplici passanti, che il caso ieri ha trasformato in giustizieri senza paura, davanti al supermercato In's di via Vittorio Veneto a Bresso, assaltato da una coppia di rapinatori. Cittadini qualunque, inconsapevoli però di aver braccato e spinto nelle mani dei carabinieri un bandito che stava tentando una fuga disperata brandendo una semiautomatica calibro 7,65 con il proiettile in canna.Nella tarda mattinata di martedì due pregiudicati - passamontagna calato sul viso - hanno assaltato il discount. Puntando le armi in faccia alla cassiera si sono fatti consegnare 440 euro. Un vigilante ha tentato di intervenire ma è stato colpito alla testa con il calcio della pistola. Svuotato il registratore di cassa, i banditi sono saltati su uno scooter - risultato poi rubato - ma con notevole prontezza di spirito un passante li ha spintonati facendoli cadere. A quel punto i due hanno tentato fughe separate. Uno si è trovato alle calcagna un gruppo di persone e la stessa guardia giurata colpita poco prima. Intanto arrivavano a sirene spiegate le pattuglie dei carabinieri, che a quel punto hanno dovuto solo impacchettarlo: si tratta di Tobia Renato Angelino, 44 anni, residente a Pavia ma domiciliato a Bresso. Oltre alla refurtiva aveva addosso la semiautomatica carica e con matricola abrasa.Il complice è stato catturato nella serata di martedì dall'equipaggio di una volante che lo ha notato a Cinisello Balsamo mentre correva guardandosi intorno con far sospetto. Si tratta di un 28enne, che dopo gli accertamenti è risultato essere il complice del 44enne. Poco prima del colpo di Bresso la coppia aveva assaltato un altro supermercato, il discount Lidl di piazzale Maciachini: bottino, 460 euro.riproduzione riservata ®