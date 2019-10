Il bancomat prende il tram

Simona Romanò

Il pos sale sul tram. Atm dice addio ai biglietti di carta ed entro un anno il pagamento del ticket avverrà tramite contactless.

Il metodo, già attivo il metropolitana, sarà esteso su tutti i mezzi, anche quelli di superficie. Comodo e veloce, senza dover cercare un rivenditore di ticket o abbonamenti, con il rischio di perdere il treno: si avvicina la carta di credito (Mastercard, Visa, o anche bancomat, purché abilitato a tale funzione) al lettore e arriva la spunta verde, con la scritta «Buon viaggio». L'azienda si è data circa 12 mesi per smaterializzare tutti i titoli di viaggio e dare ai passeggeri la possibilità di spostarsi sui mezzi (ma anche di posteggiare nei parcheggi di interscambio) senza più obliterare il biglietto. A dare l'annuncio è stato Arrigo Giana, direttore generale di Atm, nella due giorni di Porte Aperte Atm: «Un'attenzione in più per tutti gli utenti, soprattutto turisti».

Si partirà dalla linea 73, già a fine 2019; è quella che collega il centro con l'aeroporto di Linate ed è quindi più frequentata dai passeggeri occasionali, per i quali il pagamento con carta risulta efficace. Ora sono in corse i test per verificare la possibilità della trasmissione dei dati dagli autobus alla sala operativa di via Monte Rosa. «È un successo», prosegue Roberto Andreoli, direttore del settore sistemi informativi. Andiamo con ordine: in metro è un procedimento già consolidato, infatti, tutte le stazioni hanno almeno due tornelli da cui si può accedere e uscire usando la carta.

Il progetto è partito nel 2018 e ha già portato un buon bilancio: sono 11 milioni i viaggi contactless, 600mila nei primi 17 giorni di ottobre per oltre 180 mila persone. A ottobre, la tratta più frequentata dai passeggeri contactless è quella Centrale-Duomo (3807 viaggi), seguita da Porta Genova-Centrale (2304) e Centrale-Garibaldi (2059). La Rossa e la Verde sono le preferite da chi utilizza la carta di credito, con circa 200mila ingressi e altrettante uscite per ciascuna linea nelle ultime due settimane.

Giovedì 24 Ottobre 2019, 05:01

