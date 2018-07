Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Milano piace sempre più ai turisti. E l'effetto Expo non è più una giustificazione al trascinante successo dei visitatori. Ieri il Comune ha diffuso i dati dei primi sei mesi del 2018: sono arrivati oltre 4,7 milioni di visitatori (4.735.579), il 7,3% in più rispetto al primo semestre del 2017. «Milano è sempre più attrattiva e conferma la sua vocazione a essere metropoli protagonista del turismo mondiale», ha commentato l'assessora al Turismo, Roberta Guaineri.Anche per loro da venerdì parte la seconda fase dell'intrattenimento estivo organizzato al Castello Sforzesco. Alza il sipario l'iniziativa Vacanze a Milano che offre fino al 2 settembre un palinsesto di balli, musica, animazione, insieme a momenti di socialità, con giochi da tavolo. Per far divertire turisti, famiglie e anche gli anziani. «Ci impegniamo per non lasciare soli coloro che, per scelta o per necessità, trascorrono le vacanze estive in città - ha concluso l'assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino - mettendo in campo un piano per la socialità che è tra i più solidi a livello nazionale e comprende attività ricreative come quelle organizzate in piazza del Cannone».