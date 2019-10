Il 6 novembre il Ponte sul Naviglio Grande diventa Ponte Alda Merini. È forse il gesto simbolico più importante che il Comune farà per omaggiare la poetessa milanese Alda Merini, scomparsa 10 anni fa, il 1° novembre 2009. Il ponte è quello vicino alla sua casa-rifugio, in Ripa Ticinese angolo via Corsico. E Milano è pronta a ricordarla con una serie di iniziative. Il 1° novembre alla Casa delle Arti-Spazio Alda Merini si apre Alda: tratti e ritratti, collettiva di quadri e sculture a lei dedicate, ma anche reading e fiaccolata poetica fino al Ponte sul Naviglio. Il 5 novembre, nel chiostro del Piccolo Teatro di via Rovello, si terrà la Maratona Merini e l'inaugurazione della mostra Genio e poesia. Alda Merini nelle immagini di Giuliano Grittini, l'amico fotografo che ne ha colto l'anima in moltissime foto-ritratto. Le celebrazioni si concludono a San Marco il 18 novembrecon un nuovo allestimento del suo Poema della croce, opera sacra per voce solista, coro e orchestra, regia di Beppe Menegatti organizzato dall'associazione Alda Merini con il patrocinio dell'Arcidiocesi. Accanto a Giovanni Nuti, interprete e compositore delle musiche, Carla Fracci, nel ruolo di Maria, reciterà e danzerà con étoile del Teatro alla Scala e giovani ballerini in una serata benefica. (P.Pas.)

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

