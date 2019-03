Il 68 di Ernia questa sera all'Alcatraz

Il titolo del tour è quello dell'ultimo album, ma anche il ricordo della contestazione e il numero del suo bus di quartiere. È il 68 Tour di Ernia, al secolo Matteo Professione, questa sera all'Alcatraz. «Il numero 68 rappresenta il mio ultimo anno passato da essere emergente a essere considerato. Ed è anche il bus 68 che dalla periferia di QT8 porta in via Bergognone, quartiere chic della nuova movida» aveva spiegato il cantante all'uscita dell'album. Considerato rapper raffinato che fonde black, funk, trap e hip hop, Ernia nella performance di stasera propone i brani del lavoro 68 e i successi del passato. Il set up del palco con effetti di luci e colori è studiato apposta per Alcatraz.

Il 7 marzo. Alcatraz. Via Valtellina, 25. Ore 21. Sold out. (G.Pos.)

