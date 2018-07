Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il 2 maggio 1519 morì in Francia Leonardo da Vinci, genio multiforme che a Milano visse un periodo di fecondità, sia come pittore (basta l'Ultima cena a ricordare la sua grandezza) fino alle opere di ingegneria. Milano si sta preparando a ricordare il suo cittadino illustre con un palinsesto di iniziative lungo nove mesi, da maggio 2019 a gennaio 2020. Ieri al Castello Sforzesco gli assessori alla Cultura Filippo Del Corno, al Turismo Roberta Guaineri e l'assessore regionale alla Cultura Stefano Bruno Galli hanno spiegato quale sarà il lungo programma.Cuore delle manifestazioni sarà proprio il Castello Sforzesco. Si comincia il 2 maggio 2019 quando la Sala delle Asse (ora chiusa per i restauri) si svela al pubblico col monocromo leonardesco: la selva che il pittore aveva pensato per la stanza, da cui emergono altri affreschi. E poi il percorso multimediale Milano di Leonardo e i disegni. Spostandosi a Palazzo Reale la chicca sarà la presentazione del prezioso arazzo in seta che riproduce l'affresco dell'Ultima cena, ritenuto una delle primissime copie dell'opera. A Leonardo scienziato ci penseranno il Museo della Scienza e la Biblioteca Ambrosiana, quest'ultima con una mostra sul Codice Atlantico che custodisce.Per l'assessore Del Corno «Non esiste città al mondo dove Leonardo abbia soggiornato più di Milano. Il suo lascito è di enorme importanza perché la connotazione urbana della città è figlia del pensiero di Da Vinci». (P.Pas.)riproduzione riservata ®