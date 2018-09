Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il 29 novembre 2001 se ne andava George Harrison. Il Beatles quieto, com'era soprannominato per la sua riluttanza verso lo star system, sin dai tempi dei mitici Fab Four. Per ricordare la sua figura, il suo talento, le sue canzoni (che furono, seppur oscurate dalla genio dei colleghi Lennon e McCartney, grandi canzoni) va in scena domani all'Auditorium Teresa Sarti Strada Living in a material world George Harrison Tribute. Sul palco ci sarà la Area M Orchestra, per questo evento organizzato in collaborazione con il Conservatorio.Il titolo è preso dal bellissimo film tributo voluto da Martin Scorsese, ma è stata solo una scelta per dare un nome alla serata, che proporrà dal vivo quasi tutte le canzoni dell'ex Beatle, omaggiandolo dall'inizio della sua carriera con il quartetto di Liverpool sino alla sua discografia solista, quando Harrison finalmente libero dalla morsa dei fan isterici e dalla Beatlemania diede sfogo a tutta la sua creatività e al suo talento, scrivendo dischi che hanno fatto storia come All Things must pass. Non solo per fan.(M.Lev.)