Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il 27 gennaio 1945 i prigionieri rinchiusi nel campo di sterminio di Auschwitz, in Polonia, venivano liberati. E il mondo apriva le porte all'orrore. Ogni anno si ricorda la liberazione dei deportati dai lager con il Giorno della Memoria. A Milano è ricco il calendario di appuntamenti. Innanzitutto le visite al Memoriale della Shoah e al Binario 21 alla Stazione Centrale, il binario da cui partivano i treni per i lager. Oggi, domenica e lunedì si potranno effettuare visite sia guidate che libere (ingresso libero con prenotazione obbligatoria ticketone.it/memoriale-della-shoah).Sabato all'Auditorium Alessandra Sonia Romano suona il violino della Shoah, lo strumento recuperato di una deportata morta ad Auschwitz. La violinista esegue musiche di Franck, Bloch, Ravel con il pianista Bruno Canino (ore 20.30).Domenica (ore 20, ingresso libero) al Conservatorio il concerto di commemorazione del Giorno della Memoria con la direzione di Carlo Emilio Tortarolo e musiche di Bernstein. Inoltre, Geppi Cucciari legge testi di Primo Levi, celebrato nel centenario della sua nascita. Mercoledì 30 gennaio (ore 18.30) il Memoriale ospiterà l'incontro organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio e dalla Comunità Ebraica: Coloro che non hanno memoria del passato sono condannati a ripeterlo. Porterà la sua testimonianza la senatrice Liliana Segre (nella foto), partita dal binario del Memoriale proprio il 30 gennaio del 1944. Sempre mercoledì (930-12.30) al Pime incontro sulla Memoria dei Giusti sui genocidi del 900 organizzato dall'associazione Giardino dei Giusti. (G.Pos.)