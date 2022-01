Il 25 ottobre due giovanissimi stranieri, 18 e 21 anni, di origine marocchina, avevano fatto doppio colpo. Prima avevano rubato un'auto nel Comasco, a Cantù, e inseguiti dalla polizia a Milano erano riusciti a far perdere le proprie tracce. Poi, alla stazione di Seveso, avevano rapinato due passeggeri di un monopattino elettrico e di un paio di occhiali da sole. Sono stati pizzicati in due tempi. Prima dai carabinieri per la rapina in stazione a Seveso, e sono in cella a Monza. Proprio lì ieri è stata loro notificata anche la rapina della vettura a Cantù. Il proprietario della vettura era sceso dalla macchina vicino a una piazzola di un centro commerciale e i due, dopo averlo spinto con violenza a terra, gli avevano rubato l'auto ed erano scappati in direzione di Milano. Arrivati nel capoluogo una volante del commissariato Greco Turro aveva notato la vettura, l'aveva seguita e ne aveva perso le tracce. Fino a ieri.



Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

