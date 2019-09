IL 22 SETTEMBRE

Nel giorno del car free day del 22 settembre Milano non chiuderà al traffico. Dapprima c'era stato il via libera del consiglio, ma ora il Comune ha previsto 5 iniziative simbolo preferendo evitare lo stop anche per la concomitanza con la fashion week. Lo ha fatto sapere l'assessore alla Mobilità, Marco Granelli, durante la commissione consiliare sull'emergenza climatica. La prima iniziativa si terrà il 20 settembre intorno a una scuola. La decisione ha deluso gli ambientalisti e il presidente Pd della commissione Mobilità, Carlo Monguzzi: «Dato che la moda è la seconda industria più inquinante al mondo dopo quella petrolifera, credo che non solo il Comune debba aderire al Car Free Day, ma penso che siano gli stessi stilisti a dover promuovere una giornata senz'auto. Vedere le modelle che girano sui tram e nelle metropolitane, magari con in mano la borraccia donata dal sindaco, sarebbe un segnale formidabile dell'attenzione».

Giovedì 12 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA