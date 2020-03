«Ieri siamo arrivati a un punto in cui il numero dei posti in terapia intensiva era davvero risicato rispetto ai pazienti da curare». Le parole drammatiche dell'assessore al Welfare Giuliano Gallera sintetizzano la lotta contro il tempo per gli ospedali.

In Lombardia si combatte per ogni singolo letto in rianimazione, per ogni mascherina, ogni camice e ogni occhiale protettivo. Il progetto del polo di terapia intensiva alla Fiera di Milano è la destinazione finale della traversata nel deserto che la Regione sta affrontando, ma alcune oasi di ristoro sono state raggiunte nelle ultime 48 ore: 40 respiratori arrivati grazie alla Croce Rossa, 16 posti di terapia intensiva al San Carlo (che raddoppieranno in una settimana) e dieci tra medici e infermieri dalla Cina, i primi di un gruppo di 300. Medici in arrivo anche dagli Usa. Sempre da Pechino sono arrivate anche 30 macchine per la terapia sub intensiva. Un coagulo di progetti e il territorio risponde: l'esplosione di donazioni, dai 5 euro ai 10 milioni, è eclatante. In primis per la Fiera, che adesso avanza a grandi passi verso la realizzazione: «Il governo - ha afffermato Fontana - ha assicurato la massima collaborazione per l'hub alla Fiera di Milano, al servizio delle esigenze di tutto il Paese».

