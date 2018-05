Ieri incontro Sala-Fontana trasporti in primo piano

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I trasporti con i biglietti integrati e l'ipotesi militari sui convogli regionali. E poi i fondi all'agenzia metropolitana per la formazione e il lavoro, il servizio trasporto disabili, le difficoltà strutturali di bilancio di Palazzo Isimbardi e, in generale, la riorganizzazione delle competenze che erano in capo alle Province.Tanti temi caldi al primo incontro operativo ieri a Palazzo Lombardia tra il governatore Attilio Fontana e Giuseppe Sala, nella veste di sindaco della Città Metropolitana.Il biglietto integrato del trasporto pubblico non è ancora un tema di confronto, ma tra gli obiettivi condivisi per il futuro, hanno riferito entrambi. «La mia indicazione è lavorare su cerchi concentrici sul modello di Monaco di Baviera e Londra», ha ribadito Sala. Lunedì è già in agenda un altro incontro. (E.Stra.)