Ieri flashmob davanti a Palazzo Lombardia del Comitato «A scuola» contro il nuovo ritorno in Dad. Alcune decine di genitori e docenti e bambini delle elementari hanno chiesto che non «siano gli studenti a pagare per la disorganizzazione del sistema sanitario lombardo». I manifestanti hanno srotolato lo striscione: «Accorciamo i tempi, vaccino agli insegnanti, tracciamento agli studenti. La salute parte dalla scuola». «Purtroppo gli studenti lombardi stanno pagando l'inefficienza e la disorganizzazione del sistema sanitario lombardo», ha spiegato Mario Pau, genitore e vice presidente del comitato. «Abbiamo chiesto di fare tracciamento a scuola, ma tutto giace nei cassetti». E così oggi le famiglie lombarde si troveranno in difficoltà «mentre i negozi rimarranno aperti», ha chiosato la presidente Stefania Cecchetti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA