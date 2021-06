IERI AD APPIANO E IN SEDE

Alessio Agnelli

Annuncio e subito ad Appiano per prendere possesso della nuova casa. Per Simone Inzaghi all'Inter mancava solo l'ufficialità, che, puntuale, è arrivata alle 13 di ieri con un comunicato ufficiale della società campione d'Italia, a suggello di un accordo già siglato lo scorso venerdì: «FC Internazionale Milano dà il benvenuto a Simone Inzaghi come nuovo allenatore della Prima Squadra - si legge nella nota -. Il tecnico ha firmato un contratto biennale (a 4 milioni a stagione più bonus, ndr) con il Club nerazzurro».

E, da ieri, si è subito messo al lavoro, sbarcando a Milano (via treno) col suo staff (il vice Farris, i collaboratori Cecchi e Rocchini, il match analyst Cerasaro, i preparatori atletici Ripert e Fonte) nella tarda mattinata e trasferendosi al Suning Training Center poco dopo, per pranzare e visionare le strutture. Ad attendere la comitiva-Inzaghi, il ds nerazzurro Piero Ausilio, raggiunto dall'ad Beppe Marotta, a pranzo terminato.

I due dirigenti si sono intrattenuti con il tecnico per approfondire anche i tanti temi di mercato già affrontati in video-conference nei giorni scorsi. Ribadita, per ora, la linea di un solo sacrificio eccellente (Hakimi, in orbita Psg), con i due Emerson, Palmieri e Royal, nomi caldi in entrata. Poi, per Simone Inzaghi, anche la prima visita nelle sede di viale Liberazione, per una stretta di mano con il presidente Steven Zhang, a sancire l'inizio del nuovo corso.

