Idroscalo, divertimento a misura di bambino

Simona Romanò

Estate all'Idroscalo, il mare di Milano è a misura di bimbi e ragazzini, fra tuffi nelle piscine con i gonfiabili, un giretto in pedalò e tante occasioni di divertimento all'aria aperta, oppure di relax. Insomma, è il luogo perfetto per ore spensierate con mamma e papà fuori e dentro l'acqua. Spazio anche alla magia nel parco incantato Aulì Ulè che è il regno della fantasia e dei giochi di un tempo. All'ingresso i piccoli sono salutati da Mafalda, che li invita a vivere mille avventure in mezzo agli alberi, fra altalene, panchine e tavoli per un pic-nic. Esplode la gioia anche nel Villaggio del bambino: il clou è una grande struttura di torri e scivoli collegati da ponti e passerelle, contornata dal pavimento anti-caduta. C'è poi un'area per gli spettacoli teatrali e gli svaghi interattivi. E, poco distante, il Dolly Park: un mini parco divertimenti con tappeti elastici, piscinette strapiene di palline colorate, scivoli. L'Idroscalo è anche un'area verde incontaminata tutta da scoprire come il Laghetto delle Vergini con un bosco di piante originali della Pianura Padana.

L'Idroscalo è sempre aperto (Ferragosto compreso), a lato di Linate, dalle 8 alle 21. Info orari e costi attività idroscalo.info.

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

