Identificati dalla polizia alcuni tra i promotori della manifestazione No Green pass di sabato pomeriggio che dalle 18.30 fino alle 21.30 ha bloccato il centro. La Questura ha spiegato che il corteo non è stato preceduto «da alcun preavviso all'autorità di Pubblica Sicurezza, così come previsto dalle leggi in materia, ma convocata, organizzata e pubblicizzata per mezzo di social network e piattaforme di messaggistica online». I partecipanti si sono ritrovati in piazza San Babila in qualche migliaio, poi si sono spostati in piazza Duomo e hanno sfilato in corso Buenos Aires quando poi gli è stato imposto di concludere il corteo in piazzale Loreto. In tutto avrebbero partecipato circa cinquemila persone.

Durante le fasi dell'iniziativa la Questura ha appunto identificato diversi manifestanti i quali verranno deferiti all'autorità giudiziaria per il mancato preavviso di manifestazione e denunciati per il reato di blocco stradale, che ha causato disagi alla circolazione veicolare.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 05:01

