Idea Salvatores: «Milano lanci l'autunno dedicato al cinema»

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiPartire dalle rassegne già consolidate in città per arrivare ad un autunno del cinema, un'intera stagione milanese dedicata alla settima arte nelle sue diverse declinazioni: l'idea è stata lanciata ieri dal regista Gabriele Salvatores, intervenuto a Palazzo Marino per presentare la 23ª edizione del Milano Film Festival.La kermesse al via il 28 settembre vede protagonista il regista premio Oscar come nuovo direttore artistico, in co-direzione con Alessandro Beretta. Una proposta, quella del regista premio Oscar, che consentirebbe di valorizzare le iniziative dedicate al cinema che la città già ospita, ma che è dettata anche dalla necessità di fare squadra di fronte alla cronica assenza di sostegno da parte dei governi, lamentata dal settore.L'idea, ha spiegato Salvatores, è di «creare una specie di network di continuità tra tutte le individualità e le realtà che a Milano si occupano di cinema». «Tra i primi di settembre e i primi di ottobre in città ci sono una serie di manifestazioni che gravitano attorno al cinema» come la MovieWeek e, appunto, il Milano Film Festival. «Siamo talmente abbandonati da tutti i governi noi che ci occupiamo di cultura che ognuno fa da solo la propria battaglia, ma questo momento di Milano ci permette di sognare e cercare di unire tutto questo» ed «è bello se Milano deciderà di dedicare il suo autunno al cinema».La proposta ha subito trovato sponda nel sindaco Beppe Sala, ch si è detto d'accordo nel creare maggiore sinergia tra le diverse manifestazioni: «Prendiamo le edizioni di quest'anno della Movie Week e del Milano Film Festival come base per costruire qualcosa di ancora più sinergico il prossimo anno».riproduzione riservata ®