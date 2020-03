Idea Aubameyang se Lautaro Martinez andrà al Barça

Alessio Agnelli

MILANO - Inter, fari accesi su Aubameyang se lascia El Toro. La conditio sine qua non è, ovviamente, l'interruzione del rapporto lavorativo con Lautaro Martinez, nient'affatto scontata, anche se ventilata un giorno sì e l'altro pure dai media di Spagna per il forte interesse di Barcellona (Messi sponsor d'eccezione) Real, pronte al clasico' di mercato.

Ma in casa Inter, a scanso di equivoci e di brutte sorprese in estate, Marotta & Ausilio si sono già messi al lavoro per prevenire gli eventi, assicurandosi una corsia preferenziale per un bomber d'esperienza, gol (259 in carriera in 492 presenze) e caratura internazionale: all'anagrafe Pierre-Emerick Aubameyang, classe '89 gabonese, da 2 anni e mezzo all'Arsenal (96 partite e 61 reti) e possibile alternativa al 22enne di Bahía Blanca, se sarà addio a stagione conclusa. Per l'ex rossonero (per Aubameyang una stagione, 2007-08, nella Primavera del Milan, prima di essere scartato) si sono spesi amministratore delegato (Marotta cercò di portarlo alla Juve) e direttore sportivo (Ausilio lo monitora dai tempi del Borussia Dortmund), ma anche Antonio Conte ha dato il suo ok, considerandolo complementare a Lukaku. Ovviamente, la valutazione di Aubameyang è da top player: 70 milioni di euro. Come l'ingaggio che gli andrebbe corrisposto (attualmente di 12 milioni più bonus fino a giugno dell'anno prossimo), e che è stato fonte di rottura con l'Arsenal nelle trattative per il rinnovo.

Ma, con i milioni (111 da clausola o di più, se sarà asta tra Barça e Real) garantiti da Lautaro, Suning avrebbe la liquidità per accontentare Gunners e giocatore. Possibile colpo a parametro zero, invece, Jan Vertonghen, centrale di difesa classe '87 del Tottenham e del Belgio, perfetto per la linea a 3 dell'ex ct.

Al lavoro con il compagno di nazionale anche Romelu Lukaku. E pro Inter anche l'ultimo rifiuto del belga, alla recente proposta di rinnovo degli Spurs. Mentre il nuovo che avanza dovrebbe essere rappresentato dal made in Italy. E da Gaetano Castrovilli, rivelazione della Fiorentina e primo obiettivo per il centrocampo. Nel mirino dell'Inter anche Sandro Tonali e Lorenzo Pellegrini, ma con la Juve a complicare i piani con Brescia e Roma.

Altra opzione per la mediana l'ex Milan Manuel Locatellli, in bella mostra a Sassuolo. Per la difesa, seguiti anche Armando Izzo del Toro e l'albanese Kumbulla del Verona. Staremo a vedere.

