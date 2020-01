Ida Di Grazia

Il 2019 per Gazzelle è stato un anno da record. E il 2020 ha il sapore del bis. Domani Flavio Pardin, in arte Gazzelle torna ancora una volta a Milano, al Forum, con il Post Punk Tour - tournée, prodotta e distribuita da Vivo Concerti - e lo fa in grande stile. L'artista romano ha registrato infatti per la seconda volta un sold out e non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Cosa vuol dire per un artista romano conquistare Milano?

«Il sold out di Milano è un traguardo incredibile. Più che una conquista la trovo una fortuna: mi sento davvero fortunato perché ho un pubblico che in qualsiasi città, Milano come Roma, mi supporta in quello che faccio e mi segue in questo percorso senza mai abbandonarmi. Poi con Milano ho un bellissimo rapporto, è una città che ho imparato a conoscere e vivere con il tempo».

Chi viene a un concerto di Gazzelle cosa si deve aspettare?

«Sicuramente un concerto che di base è incentrato sull'intimità. Il mio approccio nei confronti del palco non è mai cambiato con il tempo: dai concerti nei piccoli club fino ai palazzetti ho acquistato maggiore consapevolezza, ma l'attitudine è rimasta la stessa, voglio un live intimo e sincero. Si vedrà la stessa energia, la voglia di strillare e di godermi quel momento con la gente. Il live è per me l'aspetto più divertente di questo lavoro e si noterà senz'altro, sarà magico».

Come sta andando il tour? Ha qualche chicca sulla scaletta, qualche curiosità?

«Il tour sta andando molto bene direi. È partito da Firenze dove ho già sentito un calore incredibile e con i sold out di Milano e Roma, con la data romana che raddoppia il 9 febbraio, mi sento davvero carico. Non mi va di spoilerare molto su scaletta ed altro, ma ad accompagnare la musica ci saranno le illustrazioni di Marco Brancato, che renderà tutto ancora più poetico».

