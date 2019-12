Ida Di Grazia

Dopo due anni di pausa e dopo l'uscita del nuovo album Testa o croce, i Modà riabbracciano il loro pubblico. Partiti lunedì da Bologna, stasera incassano un sold out sul palco del Forum di Assago.

Il gruppo è composto da Kekko Silvestre (voce, pianoforte), Diego Arrigoni (chitarra elettrica), Stefano Forcella (basso), Enrico Zapparoli (chitarra elettrica, chitarra acustica) e Claudio Dirani (batteria). Kekko Silvestre e soci proporranno i più celebri successi della loro carriera, come La notte e Se si potesse non morire, in con un pop fatto di melodie romantiche e momenti di introspezione malinconica. Tra passato e presente spazio anche al nuovo album, il settimo, arrivato a distanza di quattro anni da Passione maledetta del 2015. Ad anticipare l'uscita del disco quest'estate sono stati i singoli Quel sorriso in volto (4 milioni di stream) e Quelli come me, a fine agosto, il cui video ha raggiunto 4 milioni su Youtube.

Chi non riuscirà a vederli questa sera al Forum, potrà provare il 28 e 29 marzo prossimi. I Modà sono esplosi nel 2011 con l'album Viva i romantici e hanno conquistato due volte il podio a Sanremo, nel 2011 (Arriverà) e nel 2013 (Se si potesse non morire).

Il 4 dicembre. Via di Vittorio, 6. Assago. Ore 21. Sold out.

