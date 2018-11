Icardi, un gol per l'Inter

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Finalmente il primo gol con la Seleccion. Se vesto la casacca numero 9 dell'Argentina è grazie a quello che faccio nell'Inter». Cioè segnare, e senza soluzione di continuità come testimoniato dagli impressionanti numeri stagionali (7 reti in 9 partite di campionato, tutti nelle ultime 5 gare disputate, 3 in 4 gettoni di Champions) con i nerazzurri di Spalletti. Mauro Icardi ha dovuto attendere 5 anni (dal debutto del 16 ottobre 2013, 8 minuti contro l'Uruguay) e 7 presenze, all'asciutto e accompagnate da critiche di addetti ai lavori e tifosi, per sbloccarsi con l'Albiceleste, ma all'ottavo tentativo ha fatto centro, e «con un golazo dei suoi» (ha titolato Olé, uno dei più autorevoli quotidiani argentini: «Applaudito all'uscita, il migliore») dopo due minuti, sfatando anche l'ultimo tabù e prendendosi la scena contro il Messico.«Il gol mi mancava, lo aspettavo e volevo da tanto - ha proseguito Maurito nel post partita - e ora mi sento felice e importante, come nell'Inter. Per una punta non è facile stare senza segnare, si creano molte chiacchiere. Devo solo continuare così». Contribuendo ai successi della Seleccion (2-0 il finale di Mendoza contro la Tricolor) e della Beneamata con il suo marchio di fabbrica, gol a grappoli.Con l'Argentina il primo di una lunga serie, si augura Maurito, «perché siamo davvero un ottimo gruppo e si è creato un clima di unità e amicizia che nella precedente gestione non ravvisavo». Con l'Inter come d'abitudine negli ultimi anni e come servirà nei prossimi impegni di serie A e Champions, con tre trasferte da brividi in casa Tottenham, Roma e Juventus e assolutamente da griffare. Sabato, nell'anticipo del Meazza con il Frosinone, il capitano dovrebbe infatti accomodarsi in panchina (dentro il solito Lautaro, suo alter ego anche in nazionale) per farsi trovar pronto al triplice appuntamento. Quello con la società per il rinnovo non è da escludere, invece, dopo l'insediamento di Marotta, a Milano da ieri e arrivato in Lega Calcio per la riunione del Consiglio con un'auto dell'Inter senza rilasciare dichiarazioni («Parleremo più avanti») e in compagnia dell'ad Antonello. «Marotta? Un piacere lavorare di nuovo con lui - ha chiosato l'ex bianconero Asamoah a Sky -. Abbiamo condiviso 6 anni, è un dirigente di grande personalità che saprà aiutarci».riproduzione riservata ®