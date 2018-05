Icardi, tre big all'assalto

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Tre big pronte a pagare la clausola di Icardi. Ma l'Inter resta la priorità». Della serie, rinnovo con ritocco dell'ingaggio verso l'alto, e alle cifre (8 milioni a stagione) richieste da Wanda Nara, o addio in estate, come da clausola rescissoria (110 milioni ), esercitabile dal primo al 15 luglio, e senza potere di veto da parte di Suning.Nel corso del programma Perros de la Calle su Radio Metro, la moglie agente di Mauro Icardi ha confermato la precedenza al nerazzurro per il futuro prossimo del rosarino, ma anche il forte interesse delle big d'Europa (Real, United, Psg e Chelsea, in particolare) e, di conseguenza, «una situazione di rinnovo o partenza per Mauro. Ci sono molti club che stanno facendo pressioni- ha proseguito Wanda Nara -, tutti disposti tra l'altro a pagare la sua alta clausola rescissoria, poi neanche tanto pazza considerando le cifre che girano nel mondo del calcio. Mi dà fastidio quando sottovalutano Mauro e dicono che non rende per colpa della moglie Lo stanno cercando le tre migliori squadre del mondo. Ma la sua priorità è l'Inter e rimanere qui a Milano».Appuntamento quindi al summit di settimana prossima con Piero Ausilio, per alzare la clausola (a 180 milioni) e discutere d'ingaggio e durata (fino al 2021) del nuovo contratto del capitano. «Sì, ci sarà un incontro con il direttore sportivo - ha concluso Lady Icardi-. La mia priorità, ripeto, è risolvere queste cose, per rimanere a Milano e poi fare una vacanza. Mauro ha bisogno di riposo».Domani invece lo sbarco in Italia di Lautaro Martinez, atteso da visite mediche e firma sul quinquennale con l'Inter. Sul mercato esterni d'attacco, accelerata per Simone Verdi del Bologna (costo 25 milioni) e frenata per Josip Ilicic, incedibile per Percassi («Non partirà»). Per la corsia difensiva di destra, occhio a Sime Vrsaljko senza il riscatto di Cancelo (più probabile quello di Rafinha).Per Luciano Spalletti, invece, è ancora tempo di «selfie da Champions che sognavamo» (il messaggio del toscano su Instagram, con foto dell'Olimpico nerazzurro a corredo).A stretto giro di posta, il summit con la società per pianificare il mercato e la conferenza di fine anno per l'annuncio del prolungamento (fino al 30 giugno 2021) con l'Inter.riproduzione riservata ®