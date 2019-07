«Icardi, ora no alla Juventus Duro escluderlo con Nainggolan»

Massimo Sarti

MILANO - Beppe Marotta ha ritrovato Antonio Conte: si è riformata la coppia grazie alla quale la Juventus aveva ricominciato a essere grande: «In lui ci sono i valori in cui anche noi crediamo. Possiamo toglierci soddisfazioni importanti», ha dichiarato l'ad sport nerazzurro durante la presentazione dell'ex ct azzurro.

Vedere questa coppia ora all'Inter fa un certo effetto. Come farebbe effetto vedere Mauro Icardi in bianconero. Ipotesi al momento allontanata da Marotta: «Icardi alla Juve? A ora lo escludo, non ci sono le minime condizioni. È necessario trovare una società che possa soddisfare le esigenze e le volontà del giocatore. Ma al momento, della Juventus, neppure l'ombra». Stessa sorte per un possibile incrocio di cui si vocifera da mesi: «Scambio Icardi-Dybala? Al momento è utopistico. Però il mercato è aperto».

Sull'ex capitano, sul quale si sta muovendo il Napoli (e le parole di Marotta potrebbero essere un assist per Aurelio De Laurentiis), qualcosa dovrà succedere, perché è ufficialmente fuori dal progetto Inter e sul mercato, al pari di Nainggolan. Marotta lo aveva già esplicitato sabato: «È stata una conclusione sofferta, ma abbiamo deciso in maniera omogenea di fare questa scelta. Detto questo, si alleneranno con noi e rispetteremo tutti i loro diritti».

Dalle uscite auspicate alle entrate altrettanto auspicate: «Siamo in una fase di cantiere, sarebbe bello dare subito a Conte una squadra completa, ma non abbiamo fretta, nonostante le idee siano chiare. Gli obiettivi sono importanti». A cominciare da Romelu Lukaku. Ancora Marotta: «Barella? Il venditore ha il diritto di decidere a quanto vendere, ma altrettanto lo ha il compratore. Dzeko? Può essere un obiettivo, c'è una partita a scacchi».

Lunedì 8 Luglio 2019

