Icardi o Lautaro Martinez: il dubbio di Spalletti

Alessio Agnelli

MILANO - Lautaro o Maurito: a Frosinone Spalletti verso il primo cambio generazionale per scelta tecnica. Molto dipenderà dai prossimi giorni di allenamenti, fondamentali per completare il programma di recupero dall'infortunio patito lo scorso 26 marzo in Argentina-Marocco e tornare in gruppo (forse già domani, alla ripresa della preparazione ad Appiano) e tra i convocati per la trasferta di domenica sera in Ciociaria. Ma, contro il Frosinone di Baroni, già trafitto il 24 novembre al Meazza, Lautaro Martinez potrebbe tornare a disposizione e lanciare anche il primo guanto di sfida all'amico Icardi per la titolarità del ruolo di centravanti, mai in discussione prima del gran rifiuto dell'ex capitano ma ora al vaglio di Luciano Spalletti, che stravede per El Toro e decisamente meno per Maurito.

Anche dopo Inter-Atalanta, sono state più le tirate d'orecchio che i complimenti per il rosarino, «perché Icardi deve fare bene, deve venire incontro e palleggiare di più - ha sottolineato il tecnico toscano -, deve correre per la squadra come fanno tutti gli attaccanti completi». E come ha fatto Lautaro nelle 8 partite (tra campionato, 5, ed Europa League, 3) disputate in sua assenza, con 3 reti alla causa (decisivo il rigore nel derby), moto perpetuo su tutto il fronte offensivo e sponde da attaccante navigato a dispetto dell'età. A 21 anni El Toro è il nuovo che avanza e il futuro dell'Inter. Maurito l'immediato presente e, con ogni probabilità, quello che non sarà più da giugno. Quindi, parola a Spalletti per Frosinone e le ultime di campionato.

Ma Antonio Cassano non ha dubbi: «La maglia la merita Lautaro semplicemente perché è più forte di Icardi e il tipo di attaccante che più piace a Spalletti. Icardi fa gol e basta. I giocatori di grande livello sono Messi, Iniesta, Lewandowski, Benzema, non Icardi. Se Icardi non fa gol non la becca mai».

Recuperato per Frosinone pure De Vrij, parzialmente in gruppo da ieri. Out, invece, Brozovic, ko (distrazione ai flessori) contro l'Atalanta e stamattina all'Humanitas per accertamenti (a forte rischio anche la sfida con la Roma di sabato 20). Intanto, per Icardi, sirene dalla Spagna, sponda Atletico Madrid, con Simeone pronto ad accaparrarselo secondo As. Per il dopo Perisic, in odore di Premier, occhi su Steven Bergwijn del Psv.

